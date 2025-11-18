X (Twitter) ve YouTube çöktü mü? İnternette sorun mu var?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan X (Twitter) ve YouTube, 18 Kasım sabahında geniş çaplı bir erişim sorunuyla gündeme geldi. Hem web hem de mobil uygulamalara giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, karşılarına çıkan "Internal Server Error – Error Code 500" uyarısıyla şaşkına döndü. Sayfaların açılmaması, videoların yüklenmemesi ve hesaplara erişilememesi gibi problemler kısa sürede dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkiledi. Bu durum, sosyal medyada yoğun şekilde konuşulurken, kullanıcılar "X (Twitter) ve YouTube çöktü mü?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarına akın etti. Detaylar haberimizde...

X (TWITTER) VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

X (Twitter) ve YouTube'da yaşanan erişim sorununun ardından "X (Twitter) ve YouTube çöktü mü?" sorusu gündem olmayı sürdürüyor. 18 Kasım Salı günü öğle saatlerinde uygulamaya girmek isteyenler "Internal server error Error code 500" uyarısı ile karşı karşıya gelirken. sorununun ne zaman çözüleceği ise merak ediliyor.

X (TWITTER), YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Yetkililerden konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken, X (Twitter) ve YouTube çökme sorununun kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

X, YOUTUBE NE ZAMAN ÇÖKTÜ?

18 Kasım Salı öğle saatlerinde yaşanan gelişmelerin ardından X ve YouTube çöktü. Uygulamayı açmak isteyen kullanıcılar, "Internal server error Error code 500" hatası ile karşılaşmaya devam ediyor.