Resmi Gazete'de bugün! 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Ağustos Cumartesi tarihli 32974. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
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İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri