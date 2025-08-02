Resmi Gazete'de bugün! 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

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Resmi Gazete bugün 2 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Ağustos Cumartesi tarihli 32974. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉2 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri