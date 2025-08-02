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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 2 Ağustos 2025 tarihli 32974. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Ağustos Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 09:36 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 08:33
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Resmi Gazete'de bugün! 2 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Ağustos Cumartesi tarihli 32974. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ağustos Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 AĞUSTOS RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉2 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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