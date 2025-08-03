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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 3 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 3 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Ağustos 2025 tarihli 32975. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Ağustos Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 08:32
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Resmi Gazete'de bugün! 3 Ağustos 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 AĞUSTOS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Ağustos Pazar tarihli 32975. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ağustos Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 Ağustos tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisadî Gelişme Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Mikroorganizma Kültür Koleksiyonları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

👉3 AĞUSTOS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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