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Haberler Haberler Okullar ne zaman kapanacak? | Yaz tatili ne zaman? 2025

Okullar ne zaman kapanacak? | Yaz tatili ne zaman? 2025

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatiline gün sayan öğrenciler okulların ne zaman kapanacağı konusunda merak içinde. Binlerce öğrenci ve veli yaz tatili hazırlıklarına şimdiden başladı. Özellikle lise ve ortaokul son sınıflarda yoğun sınav temposu sürerken, bir yandan da herkesin aklındaki ortak soru belli: Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi bu sorunun yanıtını veriyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:19
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Okullar ne zaman kapanacak? | Yaz tatili ne zaman? 2025

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2025 yılında okulların kapanacağı tarihle ilgili araştırmalar, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Milyonlarca öğrenci, yaz tatilinin keyfini sürebilmek için geri sayım yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl başında yayımlanan 2025 iş takvimine göre okulların kapanacağı tarih netleşti. Peki, 2025'te okullar ne zaman kapanacak?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2025?

17 Ocak Cumartesi günü son ders zilinin çalmasıyla başlayan ve iki hafta süren sömestr tatilinin ardından okullar 3 Şubat Pazartesi günü açıldı. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi kapsamında okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü tatile girecek.

DERS YILI 180 İŞ GÜNÜNDEN AZ OLAMAZ

Millî Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim yılı için ders yılı süresinin 180 iş gününden az olamayacağını duyurdu. Bakanlık, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrasına göre, ders yılının iki döneme ayrılacağını ve her dönemde bir ara tatil yapılacağını belirtti.Ayrıca, ders yılının başlangıcı, yarıyıl tatili, ara tatiller ve yaz tatili gibi tarihler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bakanlık, ders yılı süresinin 180 iş gününden kısa olmaması gerektiğini vurgularken, 180. iş gününün hafta içine denk gelmesi durumunda ders yılının bitiş tarihinin, haftanın son iş gününe kadar uzatılacağını da açıkladı.Ders yılı süresi, derslerin başladığı günden itibaren okulun açık olduğu günlerle birlikte öğrencilerin resmî ve mahallî bayram törenlerine katıldıkları günler de dikkate alınarak hesaplanacak. Millî eğitim müdürlükleri, her yıl belirlenen takvimi valilik onayı ile yürürlüğe koyacak. Bu düzenleme ile öğrencilerin eğitim sürekliliği sağlanarak, eğitimde kalite ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, okullar 20 Haziran 2025'te kapanacak ve yaz tatili başlayacak. Öğrenciler, yaz tatilini yaklaşık 2,5 ay boyunca, temmuz ve ağustos ayları boyunca devam ettirecek. Yeni eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Yaz tatili süresi, okulların kapanış tarihi ile yeni öğretim yılının başlangıcı arasında kalan dönemi kapsıyor. Bu tatil dönemi, öğrencilerin dinlenmesi ve yeni eğitim yılına hazırlanması için önemli bir fırsat sunuyor.

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