Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 07:04 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 06:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den orta saha operasyonu!
Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Barış Alper Yılmaz’ı isteyen dünya devi belli oldu! Bonservis bedelini duyurdular
Microsoft'un 'makro' krizi sonrası yazılımda yerlileşme atağı! Trilyon dolarlık CrowdStrike enkazı | 8 ay önce Davos... Ne dediler ne oldu?
Barış Alper'e Ada kancası! Cimbom'un minimum beklentisi...
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz Bronckhorst: İstanbul’a iyi dönüyoruz 01:16
Genç Sultanlar galip Genç Sultanlar galip 00:53
Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... Doue transferinde büyük kriz! İmza beklenirken... 23:08
Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! Füllkrug'da F.Bahçe'ye dev rakip! 23:08
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı Beşiktaş'tan bol gollü prova! Rafa Silva açılışı yaptı 23:08
En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... En-Nesyri'de F.Bahçelileri kızdıran gelişme! Anlaşma sağlanmıştı ama... 23:07
Daha Eski
Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! 23:07
Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu Taraftardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 23:07
Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı Lerma'dan F.Bahçe sorusuna yanıt! Copa America'da şov yapmıştı 23:07
G.Saray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları G.Saray Wendel ile el sıkıştı! İşte sözleşme detayları 23:07
F.Bahçe'den Embolo bombası! F.Bahçe'den Embolo bombası! 23:07
G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... 23:07