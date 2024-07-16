YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | ÖSYM YKS sonuç ekranı - TIKLA

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | ÖSYM tarafından üniversite eğitimi almak isteyen kişilere, üç oturum halinde uygulanan YKS için beklenen an geldi ve sonuçlar açıklandı. Üniversite hayali ile uzun süre hazırlık yapan ve sınavın ardından sonuçları beklemeye geçen adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sonuç ekranını araştırmaya başladı. Peki YKS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır? 2024 TYT - AYT - YDT sınav sonuçları ve tüm merak edilenler...

2024 TYT - AYT - YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 16 Temmuz 2024 Salı günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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