AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2024 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler için beklenen tarih geldi. 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan kayıt işlemleriyle birlikte AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve tüm detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ VE DERS SEÇİMİ 2024

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 5 Temmuz 2024 tarihi saat 22:00'ye kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.

GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu

dersleri de seçebilir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;

Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.

GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.

AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS SEÇİLİR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

2024 AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU NASIL KAYIT YAPILIR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ödemeler, 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.30'a kadar yapılabilecektir. 5 Temmuz 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.