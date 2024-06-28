BURSA LİSE TABAN PUANLARI 2024 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Bursa'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Bursa LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Bursa lise taban puanları 2024, MEB LGS Bursa başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler, kontenjanlar...
BURSA LGS TABAN PUANLAR, YÜZDELİK DİLİMLER, BAŞARI SIRALAMALARI, KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 2 Haziran Pazar günü yapılan sınavın sonuçları 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Ardından MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayımlanarak tercih dönemi başlayacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Lise taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. 2023 yılına ilişkin taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesinin 2024 tercih döneminde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2022 yılında alınmış olup 2023 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.
Sıralama 'tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde' şeklinde ilerlemektedir.
BURSA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49732 BURSA NİLÜFER Tofaş Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 482,9747 0,32 500 0,01
- 49307 BURSA NİLÜFER Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 476,0879 0,65 493,4272 0,05
- 39788 BURSA OSMANGAZİ Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 455,4164 2,27 475,8199 0,66
- 49621 BURSA İNEGÖL İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 440,8787 3,87 482,9747 0,32
- 50530 BURSA KARACABEY Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 423,2662 6,2 478,3237 0,53
- 50365 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA İbrahim Önal Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 416,9616 7,15 465,7292 1,36
- 50415 BURSA OSMANGAZİ BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 406,3512 8,85 439,3861 4,05
- 40967 BURSA OSMANGAZİ BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 404,4816 9,17 415,694 7,35
- 41081 BURSA İNEGÖL Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 358,2146 18,46 416,9393 7,16
- 50086 BURSA OSMANGAZİ Bursa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 463,5523 1,54 476,0065 0,66
- 50072 BURSA NİLÜFER Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 452,3658 2,58 467,2643 1,25
- 50341 BURSA OSMANGAZİ Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 442,1118 3,72 461,5855 1,71
- 49765 BURSA YILDIRIM Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,8395 4,75 466,4649 1,31
- 39696 BURSA OSMANGAZİ Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,9751 5,95 451,1185 2,71
- 50788 BURSA OSMANGAZİ Bursa Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 424,6274 6 451,654 2,65
- 39989 BURSA MUDANYA Turhan Tayan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 415,3142 7,4 442,0891 3,72
- 39675 BURSA NİLÜFER Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 409,0935 8,38 445,4426 3,33
- 49504 BURSA OSMANGAZİ Bursa Anadolu Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 397,7233 10,33 451,0432 2,72
- 42021 BURSA YILDIRIM 6 Nisan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 395,788 10,67 427,0249 5,66
- 49175 BURSA İNEGÖL Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 385,5026 12,59 440,2083 3,96
- 40887 BURSA GÜRSU Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 378,0088 14,08 421,7384 6,42
- 41100 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Sedat Karan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 357,1652 18,71 416,8229 7,17
- 41089 BURSA GEMLİK Gemport Gemlik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 337,6195 23,76 440,155 3,96
- 49635 BURSA İZNİK İznik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 318,3437 29,68 467,258 1,25
- 39956 BURSA OSMANGAZİ Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 394,9674 10,81 481,6278 0,38
- 39827 BURSA YILDIRIM Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 381,0285 13,47 484,609 0,26
- 49784 BURSA NİLÜFER Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 380,3491 13,61 452,2935 2,59
- 50624 BURSA İNEGÖL Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 372,39 15,25 455,2673 2,29
- 50756 BURSA OSMANGAZİ Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 365,6762 16,73 470,1875 1,02
- 50174 BURSA OSMANGAZİ Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 350,1921 20,41 393,66 11,05
- 39680 BURSA YILDIRIM Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 341,807 22,61 380,5746 13,57
- 50679 BURSA YENİŞEHİR Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 330,5346 25,82 402,2242 9,55
- 40824 BURSA KESTEL Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 326,5947 27,02 425,8588 5,82
- 50196 BURSA NİLÜFER Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 292,0054 39,43 383,0426 13,07
- 50413 BURSA ORHANGAZİ Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 246,7502 62,2 362,4879 17,45
- 50091 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 226,9408 75,15 389,4099 11,83
- 49516 BURSA GEMLİK Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 219,1671 80,53 421,8599 6,4
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- 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- TERCİH
- KODU İL İLÇE OKUL ADI TÜRÜ ALAN YABANCI DİLİ TABAN PUAN TABAN YÜZDE TAVAN PUAN TAVAN YÜZDE
- 49620 BURSA NİLÜFER Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 206,7845 88,62 471,4629 0,94
- 40805 BURSA İZNİK İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 203,7323 90,36 327,5269 26,73
- 40854 BURSA KARACABEY Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 202,9173 90,8 340,0079 23,1
- 40806 BURSA MUDANYA Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 196,2657 94 396,6978 10,51
- 39734 BURSA YILDIRIM Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 416,3636 7,24 477,0079 0,59
- 49355 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 389,3631 11,84 447,0917 3,15
- 65435 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 386,7501 12,34 415,7644 7,34
- 40022 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 373,9475 14,93 398,2649 10,23
- 65436 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 373,4296 15,04 411,3971 8,01
- 49432 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 370,7207 15,61 407,1783 8,71
- 49909 BURSA OSMANGAZİ Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 366,3052 16,59 393,2457 11,13
- 39943 BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 356,2131 18,94 391,6835 11,4
- 65437 BURSA NİLÜFER Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 353,7436 19,54 370,647 15,63
- 39975 BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 349,3542 20,62 374,3617 14,84
- 50021 BURSA NİLÜFER M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 342,0619 22,54 386,6461 12,36
- 39787 BURSA OSMANGAZİ Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 333,5786 24,92 373,3713 15,05
- 49875 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 328,5946 26,4 385,7818 12,53
- 49668 BURSA OSMANGAZİ Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 325,2652 27,45 415,4965 7,38
- 50333 BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 313,9632 31,16 367,7133 16,27
- 40063 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 305,8407 34,06 350,5536 20,32
- 49957 BURSA OSMANGAZİ Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 302,9663 35,12 373,118 15,1
- 50690 BURSA OSMANGAZİ Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 302,2219 35,41 365,3822 16,8
- 50264 BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 284,5489 42,61 333,4219 24,96
- 50730 BURSA OSMANGAZİ Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 280,0544 44,63 353,381 19,63
- 40097 BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 279,5299 44,87 365,5376 16,76
- 50222 BURSA OSMANGAZİ Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 275,7735 46,64 344,8146 21,81
- 49721 BURSA OSMANGAZİ Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 274,3651 47,3 347,6075 21,08
- 40098 BURSA OSMANGAZİ Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 263,8933 52,56 361,1103 17,78
- 39796 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 259,5346 54,87 332,6937 25,18
- 50202 BURSA YILDIRIM Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 258,6391 55,36 334,1695 24,74
- 65422 BURSA YENİŞEHİR Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 257,3996 56,04 367,8604 16,24
- 39973 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 252,4103 58,85 345,1945 21,72
- 50380 BURSA KESTEL Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI İngilizce 249,9032 60,31 318,876 29,51
- 50657 BURSA GEMLİK Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 249,6608 60,45 357,4323 18,65
- 39670 BURSA KARACABEY Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 249,4799 60,56 384,545 12,78
- 50486 BURSA YILDIRIM Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 246,0164 62,66 352,982 19,73
- 40042 BURSA YILDIRIM Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HALKLA İLİŞKİLER ALANI İngilizce 239,0689 67,01 350,5248 20,33
- 49693 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 229,6029 73,33 326,1222 27,17
- 49835 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 218,929 80,69 324,2495 27,78
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- 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
- TERCİH
- KODU İL İLÇE OKUL ADI TÜRÜ ALAN YABANCI DİLİ TABAN PUAN TABAN YÜZDE TAVAN PUAN TAVAN YÜZDE
- 39834 BURSA İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI ALANI İngilizce 213,7724 84,2 392,4968 11,26
- 49793 BURSA ORHANGAZİ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 191,883 95,67 379,462 13,79
- 72361 BURSA KARACABEY Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI İngilizce 177,6406 98,84 304,0874 34,7
- 49513 BURSA NİLÜFER Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 314,5678 30,95 359,7635 18,1
- 50324 BURSA OSMANGAZİ Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 301,6852 35,61 385,7305 12,55
- 50660 BURSA NİLÜFER Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) İngilizce 294,6232 38,36 351,7649 20,03
- 49818 BURSA GÜRSU Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 283,1815 43,22 362,3049 17,49
- 49640 BURSA NİLÜFER Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 279,8371 44,73 370,6234 15,63
- 39818 BURSA OSMANGAZİ Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 278,7826 45,21 368,3206 16,14
- 39874 BURSA OSMANGAZİ BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 277,1616 45,98 349,5856 20,57
- 40025 BURSA OSMANGAZİ Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 271,7944 48,54 343,9452 22,04
- 50296 BURSA NİLÜFER Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 271,3947 48,73 396,2919 10,58
- 41051 BURSA OSMANGAZİ Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TARIM ALANI İngilizce 259,393 54,95 365,4583 16,78
- 50420 BURSA OSMANGAZİ Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 233,607 70,6 383,0719 13,07
- 50134 BURSA OSMANGAZİ Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı