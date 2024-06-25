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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

1938 yılında, üç kardeş tarafından kurulan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. halka arz oluyor. SPK'nın halka arzına onay verdiği Seğmen Gıda hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Seğmen Kardeşler Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:01 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 11:16
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SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | Üretim halindeki 4 fabrikasıyla günde 60 ton reçel, 20 ton helva, 20 ton bal, ve diğer ürünlerin üretimini gerçekleştiren Seğmen Gıda'nın halka arzı SPK tarafından onaylandı. Yerli ve milli marka olan Seğmen'e yatırım yapmak isteyenler için halka arz detaylarını derledik.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 26 - 27 - 28 Haziran olarak belirlendi.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Lot

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Reyhan Mollaoğlu)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Yusuf Seğmen)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Emine Seğmen)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Oya Yener)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Meral Yıldırım)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Neval Elaldırsın)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Nihal Özcanlı)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Ömer Seğmen)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Gülşen Seğmen)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Birsen Yaka)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Beyhan Değerli)

Ortak Satışı : 2.000.000 Lot (Ayhan Seğmen)

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş., Yıldız Pazar'da işlem görecek.

SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Konsorsiyum - Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!

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