EFOR ÇAY HALKA ARZ | EFORC halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?

EFOR ÇAY HALKA ARZ | Türkiye'deki yıllık çay satışlarının yaklaşık % 10'unu karşılayan EFOR Çay halka arz oluyor. 2005 yılında Aktarım unvanıyla faaliyete başlayan Efor Çay, 2014 yılında Akpaş Çay'ı kurdu. 2019 yılında ise Efor Çay'ı kurarak 2021'de Aktarım ve Efor Çay'ı Efor Çay markası altında birleştiren firmanın halka arz detayları merak ediliyor.

EFOR ÇAY HALKA ARZ NE ZAMAN?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.'nin talep toplama tarihleri 26 - 27 - 28 Haziran olarak belirlendi.

EFOR ÇAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

1.1 Milyon katılım~ 61 Lot (884 TL)

1.5 Milyon katılım~ 45 Lot (652 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

3.5 Milyon katılım~ 20 Lot (290 TL)

3.9 Milyon katılım~ 18 Lot (261 TL)

EFOR ÇAY SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

EFOR ÇAY HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Eşit dağıtım yöntemi ile halka arz edilecek olan Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş., Yıldız Pazar'da işlem görecek.

EFOR ÇAY HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Aracı Kurum - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!