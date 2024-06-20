ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ 2024 | ATA AÖF 2. dönem bütünleme sınavı ne zaman, ayın kaçında?

AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavlarının geride kalmasıyla öğrenciler, bütünleme sınav tarihleri için araştırmalara başladı. Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler arama motorlarında 'AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2024? ATA AÖF 2. dönem bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATA AÖF 2. DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı: 6-7 Temmuz 2024

💥I.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 09.30

💥II.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 14.00

💥III.Oturum: 7 Temmuz 2024 Saat: 09.30

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ NASIL SEÇİLİR?

06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açıldı. Bütünleme Sınavına girmeniz durumunda mevcut sınav merkezinizi değiştirmek isterseniz Sınav Merkezi tercihlerinizi 07 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihiniz geçerli olacaktır. Bütünleme Sınavı ülkemizde 96 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır.

Sınav merkezi tercihleri OBS, ÖYS, ATA AOF Hibrit ve AtaMeta uygulamalarımız üzerinden yapılabilmektedir.

Ayrıca engelli öğrencilerimizin sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır.