ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024 | ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN 2024? | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF final sınavlarının geride kalmasıyla öğrenciler, bütünleme sınav tarihleri için araştırmalara başladı. Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler arama motorlarında 'ATA AÖF bütünleme sınavı giriş yerleri belli oldu mu?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları için sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav tarihi yaklaştığında sınav yerleri ile ilgili güncel bilgilere erişim sağlanacaktır.

ATA AÖF 2. DÖNEM BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı: 6-7 Temmuz 2024

💥I.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 09.30

💥II.Oturum: 6 Temmuz 2024 Saat: 14.00

💥III.Oturum: 7 Temmuz 2024 Saat: 09.30

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ NASIL SEÇİLİR?

06-07 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açıldı. Bütünleme Sınavına girmeniz durumunda mevcut sınav merkezinizi değiştirmek isterseniz Sınav Merkezi tercihlerinizi 07 Haziran 2024 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapabilirsiniz. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihiniz geçerli olacaktır. Bütünleme Sınavı ülkemizde 96 sınav merkezinde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır.

Sınav merkezi tercihleri OBS, ÖYS, ATA AOF Hibrit ve AtaMeta uygulamalarımız üzerinden yapılabilmektedir.

Ayrıca engelli öğrencilerimizin sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır.