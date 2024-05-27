20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 | MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB geçtiğimiz günlerde başvuru sürecini başlatmıştı. Başvuru sonucunda sözlü mülakata hak kazanan adaylar mülakat sonucuna göre atanma işlemlerine katılabilecekler. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav ne zaman? İşte detaylar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlık açıklamasında 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında başvuruları başlayan atamanın sonuç tarihleri de belli oldu. Sözleşmeli öğretmen ataması başvuru sonuçları 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN OLACAK

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.