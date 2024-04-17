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RESMİ GAZETE BUGÜN | 17 NİSAN 2024 Resmi Gazete kararları

17 NİSAN 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 17 Nisan 2024 tarihli sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilinin değişmesinin ardından Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 09:50
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RESMİ GAZETE BUGÜN | 17 NİSAN 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 17 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Nisan Çarşamba 2024 tarihli 32520. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

👉17 NİSAN 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

–– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Basri BAĞCI'nın Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİK

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/96, K: 2023/222 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/89, K: 2024/8 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/10782 Başvuru Numaralı Kararı

👉17 NİSAN 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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