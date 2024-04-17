Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 17 Nisan 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 17 Nisan 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 17 Nisan Çarşamba 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 17 Nisan 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 17 Nisan | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 17 Nisan Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 17 Nisan 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 04.42

Güneşin doğuşu:👉 06.15

Öğle vakti:👉 13.09

İkindi vakti:👉 16.53

Akşam vakti:👉 19.53

Yatsı vakti:👉 21.19

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! PSG ve Dortmund imkansızı başardı...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi! Özgür Özel'in randevu talebine flaş yanıt
F.Bahçe'den flaş Batshuayi kararı!
F.Bahçe'den 10 numara bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz mi, kaçta ne zaman? 01:23
PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! PSG Devler Ligi'nde yarı finalde! 00:11
Dortmund inanılmazı başardı! Dortmund inanılmazı başardı! 00:10
A. Efes Avrupa'ya veda etti! A. Efes Avrupa'ya veda etti! 00:10
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... TFF VAR kayıtlarını açıkladı! Fenerbahçe maçında... 00:10
Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... Tarihin en iyi takımları açıklandı! F.Bahçe ve G.Saray... 00:10
Daha Eski
Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! Buruk'tan beklenmedik Aurier kararı! 00:10
G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak G.Saray Zaniolo'dan 2 katı para kazanacak 00:10
Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları 00:10
Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! 00:10
Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! Fırtına'dan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:10
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." 00:10