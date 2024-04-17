BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf sınav sonuçları sorgula

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024? | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1, 2 ve 3. sınıflara yönelik düzenleyeceği BİLSEM sınavı için ön değerlendirme sonuçları merak ediliyor. Binlerce öğrenciye eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim görmek isteyen öğrenciler ve velileri, arama motorlarında 'BİLSEM sonuçları ne zama, saat kaçta açıklanacak 2024? BİLSEM 1, 2, 3. sınıf sınav sonuçları' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre ön değerlendirme sonuçları 18 Nisan Perşembe günü erişime açılacak. Ön değerlendirme sonuçlarının akşam saatlerine kadar açıklanması bekleniyor.

👉BİLSEM 1, 2, 3. SINIF SINAV SONUÇLARI sorgulama ekranı için tıklayın👈

BİLSEM TABAN PUANLARI

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmelerinde, tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

BİLSEM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

📅İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması: 25-29 Aralık 2023

📅İlkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik danışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması: 02- 05 Ocak 2024

📅Gözlem formlarının doldurulması: 08-19 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 22-26 Ocak 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 31 Ocak 2024

📅Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması: 10 Şubat- 14 Nisan 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 18 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması: 22-26 Nisan 2024

📅Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının değerlendirilmesi: 29 Nisan- 03 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması: 06-10 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması: 15 Mayıs 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması: 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi: 31 Temmuz 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması: 05-09 Ağustos 2024

📅Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi: 12-16 Ağustos 2024

📅Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi: 05-29 Ağustos 2024