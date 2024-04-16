Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 16 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 16 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında farklı illerde yine depremler görülüyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 16 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 08:03 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 16 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 16 NİSAN | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 16 Nisan Salı son depremler ve artçılar...

16 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Alanyaspor Galatasaray maçı VAR hakemi Fabio Melo kimdir, nereli, kaç yaşında? Fabio Melo spor kariyeri ve hayatı!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri!
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul namaz vakitleri 16 Nisan Salı
Canlı altın fiyatları son dakika Kapalı Çarşı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:49
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:48
G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? 23:56
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! 23:56
G.Saray 2. yarı açıldı! G.Saray 2. yarı açıldı! 23:56
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! 23:56
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 23:56
Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! 23:56
F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! 23:55
Trabzonspor'da Petkovic seferi! Trabzonspor'da Petkovic seferi! 23:55
Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... 23:55