Başkan Erdoğan'dan ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ! | Öğretmen atamaları tarihi belli mi, ne zaman 2024?

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ! | 2024 yılı öğretmen atamaları ile ilgili araştırmalar hız kazanmışken geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulunmuştu. Tekin'in açıklamalarının ardından gözler Kabine Toplantısı ve Başkan Erdoğan'a çevrilmişti. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan öğretmen ataması müjdesi verdi. Güncel detaylar ve açıklamaları sizler için derledik.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TARİHİ BELLİ Mİ, NE ZAMAN 2024?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapılan son Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Erdoğan," Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" dedi.

SON ATAMA MAYIS AYINDA YAPILDI

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmasının ardından bu yış da Mart ayında atama bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.