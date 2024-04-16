Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

16 NİSAN KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | Ülkemizin en güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen, yatırımcı ve vatandaşların sıklıkla tercih ettiği altın, alış-satış fiyatları değiştiğinden her gün en çok araştırılan konular arasında. Son günlerde yükselişte olan altın fiyatları arama motorlarında 'Altın fiyatları canlı son dakika, Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatı 16 Nisan 2024' sorgulamalarıyla araştırılıyor. Detaylar ve anlık altın kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA CANLI | Gram, çeyrek altın ne kadar? 16 Nisan Kapalı çarşı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI 16 NİSAN | Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İç piyasada alım gücüne etkileri sebebiyle de büyük önem arz eden altın fiyatlarını merak edenler için Kapalı Çarşı altın fiyatlarını derledik. İşte 16 Nisan Salı 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

KAPALI ÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

👉16 Nisan Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.484,48₺

Gram altın satış: 2.484,87₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 2.424,85₺

Gram altın satış: 2.539,53₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.218,00₺

Çeyrek altın satış: 4.368,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 4.116,77₺

Çeyrek altın satış: 4.464,10₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.410,00₺

Yarım altın satış: 8.763,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 8.208,16₺

Yarım altın satış: 8.955,79₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.872,00₺

Tam altın satış: 17.316,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 16.467,07₺

Tam altın satış: 17.696,95₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.917,00₺

Cumhuriyet altını satış: 17.173,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 16.510,99₺

Cumhuriyet altını satış: 17.550,81₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.208,00₺

Ata altın satış: 17.604,00₺

Kuyumcu

Ata altın alış: 16.795,01₺

Ata altın satış: 17.991,29₺

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Nisan Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Gündeme bomba gibi düştü! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da ünlü" dediği isim Uğur Dündar mı?
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Orta Doğu var: Gazze, İran ve İsrail...
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri!
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Nisan rakamları
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (15 Nisan)
Metabolizma Neden Yavaşlar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:49
Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! Palmer şov yaptı Chelsea gol oldu yağdı! 00:48
G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? G.Saray'ın golünde iptal kararı doğru mu? 23:56
Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! Buruk'tan F.Bahçe ve şampiyonluk sözleri! 23:56
G.Saray 2. yarı açıldı! G.Saray 2. yarı açıldı! 23:56
Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! Barça'nın yıldızı F.Bahçe'ye geliyor! 23:56
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:56
G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 23:56
Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! Beşiktaş'tan tazminat açıklaması! 23:56
F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! F.Bahçe'de Krunic çıkmazı! 23:55
Trabzonspor'da Petkovic seferi! Trabzonspor'da Petkovic seferi! 23:55
Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... Aslan'a Tete müjdesi! Menajeri... 23:55