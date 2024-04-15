MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mart ayında sürpriz bir kararla politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükselten Para Politika Kurulu'nun bu ay yine faiz yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 25 Nisan 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI 2024 NİSAN AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.