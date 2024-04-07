EV BAKLAVASI TARİFİ (TAM ÖLÇÜ) | Ev yapımı baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Baklava nasıl kıtır kıtır olur?

Ev baklavası yapmak ve Ramazan Bayramı için hazır olmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. Baklava evde yapıldığında pek çok püf noktasını da bünyesinde barındırır. Bayram ziyaretlerinde misafirlerin beğenisini kazanmak için baklavanın kıtır kıtır olması önemlidir. Peki, Ev yapımı baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Baklava nasıl kıtır kıtır olur? İşte ev baklavası tarifi tam ölçülü...

KIYIR KIYIR EV BAKLAVASI TARİFİ MALZEMELERİ

Hamur için;

600 gr Un

200 gr Su

1 adet Yumurta

50 ml Ayçiçek Yağı

Şerbet için;

700 gr Su

700 gr Toz Şeker

1 adet Limon

400 gr Tereyağı

500 gr İç Ceviz

700 gr Nişasta

EVDE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hamur için olan malzemeleri yoğurun ve hamuru oluşturun. Sert bir hamur olması gerekiyor. Tüm hamuru 30 bezeye ayırın ve yuvarlayın. 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.

Şerbet için tencereye su ve şekeri ekleyin, karıştırın. Limonun kabuklarını soyacak ile ince şekilde soyun, şerbete ekleyin.

Limonun yarısının suyunu sıkın ve şerbete ekleyin. Orta ateşte şerbeti kaynatmaya başlayın. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika orta ateşte pişirin. Şerbeti ateşten alın ve soğumaya bırakın.

Cevizi 150 derece fırında (fan açık) 10 dakika kavurun. Sonrasında cevizleri soğutun. Soğuyan cevizleri bir robot ile çok ince olmayacak şekilde öğütün.

Tereyağını orta ateşte tencerede eritin. 20 dakika düşük ateşte kaynatın. Bu şekilde yağı sadeleştirmiş, süt proteininden ve içerisindeki sudan arındırmış olacaksınız.

Bir tülbent ile sıcak yağı başka kaba süzün. Kullanmak üzere kenarda bekletin.

Tepsinin dibini hafif bir yağ ile yağlayın. Bu şekilde baklava daha iyi kızaracaktır.

Baklavanın en alt katı için, bezelerin 10 tanesini nişasta ile orta boyutta açın, hafif inceltin. Sonrasında aralarına bol nişasta koyarak üst üste dizin.

Merdane ile hepsini aynı anda tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın. Açtığınız her yufkayı tek tek ayırarak, üzerindeki fazla nişastayı atarak tepsiye yerleştirin. Fazla gelen kenarları keserek tepsiden atın.

Baklavanın orta katı için, bezelerin 10 tanesini nişasta ile orta boyutta açın, hafif inceltin. Sonrasında aralarına bol nişasta koyarak üst üste dizin.

Merdane ile hepsini aynı anda tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın. Açtığınız her yufkayı tek tek ayırarak, üzerindeki fazla nişastayı atarak tepsiye yerleştirin.

Tepsiye yerleştirirken her iki yufkada bir ceviz serpin. Yani elinizdeki cevizin tamamını 5 kat olacak şekilde kullanın.

Baklavanın üst kısmı için, bezelerin 10 tanesini nişasta ile orta boyutta açın, hafif inceltin. Sonrasında aralarına bol nişasta koyarak üst üste dizin.

Merdane ile hepsini aynı anda tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın. Açtığınız her yufkayı tek tek ayırarak, üzerindeki fazla nişastayı atarak tepsiye yerleştirin.

Burada her yufkayı tepsiye yerleştirirken aralarına tereyağını hafif bir fırça ile serpin. Bu yağ daha iyi kabarmasını sağlayacaktır. Tepsinin dışına taşan yufkaları kesin. Yufkaların çevre kısımlarını bıçağın tersi ile içeri aşağı doğru itin.

Fırını 170 dereceye ısıtın. Fansız sadece alt üst olacak şekilde açın.

Baklavayı dilediğiniz gibi dilimleyin. Üzerine kalan yağın tamamını eşit şekilde dökün.

Fırında en altın bir üstü rafa tepsiyi yerleştirin. 50 dakika 170 derecede pişirin. Sonrasında fırını 200 dereceye yükseltin, 10 dakika daha pişirin.

Derecelerin ve sürelerin fırına göre değişiklik göstereceğinden, izleyerek dikkatli ilerlemeniz gerekir.

Baklava piştiğinde üzerine oda sıcaklığında beklettiğiniz şerbeti dökün.

Servis için 1 gece beklemeniz daha iyi olacaktır fakat 3-4 saat sonra da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

BAKLAVA NASIL KITIR KITIR OLUR?

Baklavada kullanılan yağ çok önemlidir. Tereyağı kullanıldığında içerisindeki su tam çıtır olmasını engeller. Tereyağının içerisindeki süt, yanma derecesini düşürdüğünden hem iyi kızarmaz hem de ve süt proteinleri yanıp baklavanın üzerine yapışır. Bu sebeple baklavada sade yağ kullanılır.