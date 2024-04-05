KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ |🤲2024 en farklı, yeni, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları

KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Bin aydan daha hayırlı ve bereketli bir gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Allah'ın rahmetinin ve bağışlamasının en çok tecelli ettiği gecedir. Şnsanların günahlarının affedilmesi için dua, tövbe ve ibadete yöneldikleri bu mübarek gecede sevdiklerini de unutmayanlar için 'Kadir Gecesi mesajları resimli 2024, Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları'nı derledik.

CUMAYA ÖZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

🤲Cuma'nın bereketiyle, Kadir Gecesi'nin feyzi bir araya gelir, dualarımızın kabul edildiği özel bir zaman yaşarız. Cuma ve Kadir Gecemiz mübarek olsun!

🤲Cuma'nın huzuruyla, Kadir Gecesi'nin bereketi bir araya gelir, dualarımızın kabul edildiği bir gün ve gece yaşarız. Cuma ve Kadir Gecemiz mübarek olsun

🤲Cuma'nın güzellikleriyle, Kadir Gecesi'nin nuru birleşir, dualarımızın yüce katlarda kabul edildiği bir gece yaşarız. Cuma ve Kadir Gecemiz mübarek olsun!

DUALI KADİR GECESİ MESAJLARI

🙏Kadir Gecesi'nin karanlığını dualarla aydınlatarak, yüreklerimizi ilahi rahmete açalım. Rabbimizin bize sunduğu bu mübarek gecede, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

🙏Bu mübarek gecede yüreklerimizi dualarla doldurup, gönüllerimizi bir kılalım. Allah dualarınızı kabul etsin, hayırlı dualarla dolu nice geceler nasip etsin. Geçmişinize rahmet, geleceğinize bereket dilesin. Kadir Geceniz mübarek olsun."

🙏Rahmetin coştuğu, mağfiretin sağanak sağanak olup yağdığı, duaların karşılıksız bırakılmadığı bu kutsal gecede, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Kadir Geceniz mübarek olsun, kalplerimiz imanla dolsun, yüzlerimiz nur saçsın.

🙏Kadir Gecesi geldi, duaların yükseldi göklere. Rabbimizin rahmetinden, mağfiretinden, lütfundan bol bol isteyelim. Dualarımızın, niyetlerimizin kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

🙏Kadir Gecesi'nin feyzi üzerimize olsun, dualarımız meleklerle buluşsun. Rabbimiz dualarımızı, tövbelerimizi kabul eylesin, yollarımızı aydınlatsın. Kadir Geceniz mübarek olsun.

HADİSLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

📜"Kadir Gecesi'nde Rabbinizden af dileyin, şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir." (Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 2) Dualarınızın kabul olması ve kalplerinize huzur doldurması için Rabbimize yönelin. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınızın kabulüne vesile olsun.

📜"Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kuran-ı Kerim, Kadir Suresi, 97:3) Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

📜"Allah Teâlâ, Kadir Gecesi'ni, insanlara hayır ve bereketiyle müjdeleyerek, onda yapılan duaları kabul eder." (Tirmizi, İbâdet, 80) Dualarınızın kabul olması ve kalplerinize huzur gelmesi dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

📜"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak ve sevap umarak namaz kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Leyl-ül Kadr, 1) Dualarınızın ve tövbelerinizin kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

📜"Kadir Gecesi'nde yapılan dua reddedilmez, verilen sadaka boşa gitmez, yapılan ibadetlerin karşılığı sonsuzdur." (İbn Mâce, İkâmet, 191) Dualarınızın, sadakalarınızın ve ibadetlerinizin bol bol sevapla karşılık bulması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

EN FARKLI KADİR GECESİ MESAJLARI

🌹Karanlık gecelerin en aydınlığı, duaların en faziletlisi, rahmetin en bol olduğu Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz imanla dolup taşsın. Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Kadir Gecesi, manevi bir huzur ve bereketin tüm evrene yayıldığı, duaların en güçlü olduğu bir zaman dilimidir. Kalplerimizdeki imanla, dualarımızı yükseltelim. Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Kadir Gecesi'nde yüreğinizdeki her sıkıntıyı, her endişeyi Allah'a bırakın ve O'na yönelin. Rahmeti bol, duaları kabul olan bir gece diliyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Dualarınızın kabul olması, kalplerinizin huzurla dolması ve manevi atmosferin güzelliğiyle aydınlanması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Gönlünüzün en derinliklerinden yükselen dualar, karanlık gecenin en parlak yıldızı olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınız kabul olsun.

🌹Kadir Gecesi, duaların en samimi, gözyaşlarının en içten olduğu gecedir. Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine sığının, dualarınızı O'na yükseltin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Kadir Gecesi, tüm duaların kabul edildiği, rahmetin ve mağfiretin bolca tecelli ettiği bir gecedir. Dualarınızın, tövbelerinizin kabul olması dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun.

🌹Gökyüzü yıldızlarla süslendiğinde ve kalpler dualarla dolup taştığında, bilin ki Kadir Gecesi gelmiştir. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hayırlı geceler nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.