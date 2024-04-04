HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:00Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.