Haberler Haberler BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. 2024'te indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 14:20
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