Haberler Haberler LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA | 2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son? BAŞVURU EKRANI

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA | 2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son? BAŞVURU EKRANI

2024 LGS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava girecek adaylar için başvuru süreci, 18 Mart Pazartesi itibarıyla başladı. 2 Haziran tarihinde yapılacak sınava başvuruda bulunmak isteyen adaylar için son tarih 29 Mart olarak belirlenmişken başvuru sürelerinin uzatıldığına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki 2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son? Başvuru ekranı ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:50
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LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA | 2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son? BAŞVURU EKRANI

LGS BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI SON DAKİKA | | LGS'ye katılarak gidecekleri liseyi belirleyecek olan öğrenciler için başvuru süreci hakkında son dakika açıklaması geldi. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı 2 aşamalı sınavda adaylara toplam 90 soru sorulacak. 29 Mart olarak belirlenen son başvuru tarihinin uzatılmasının ardından '2024 LGS başvuru tarihleri, ne zaman son?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

2024 LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. LGS'ye başvuru süresinin 2 Nisan Salı saat 17.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

2024 MEB LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

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