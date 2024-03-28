EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Temmuzda yeniden...

EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gökdere Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." diye konuştu.

"TEMMUZ AYINDA YENİDEN MASAYA YATIRACAĞIZ"

Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarının tekrar masaya yatıralacağını kaydeden Başkan Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımıza yaptığımız 6000 ek göstergesi ilave edilmesi uygulaması genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Yılın ikinci yarısında enflasyonun inişe geçtiğini hep birlikte göreceğiz.

Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği giderecek önümüzdeki dönemde buna göre adım atacağız. Milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıp yerine getireceğiz. Ekonomi programını kararlılıkla sürdürüp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Emeklilerimizi ve çalışanlarımızı hak ettiği refah seviyesine getireceğiz. Dün verdiğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diye kulak arkası yapmadık. Yapacamayacağımız sözleri asla vermedik. Emeklilikle ilgili içimize sinmeyen adımları gelen talepler üzerine hayata geçirmekten kaçınmadık. Emeklilere ara artışın maaliyetini milletimizle paylaşmıştık.

Sizin karşınızda atıp tutanlar derdinize derman olamayacaklar. Seçimlerde şehirlerinizi yönetecek başkanları seçmekle kalmayacaksınız, ülkemizin geleceğinde hangi siyaset tarzının önünün açılacağını da belirleyeceksiniz."