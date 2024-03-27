9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri

9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 2. dönemin ilk sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 26 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyuran MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 9. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '9. sınıf 2. Dönem Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

9. SINIF FİZİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Yatay ve sürtünmesiz bir zeminde bulunan 2 kg kütleli cisme, yere paralel olarak F1 , F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. F1 , F2 ve F3 kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla 10 N, 30 N ve 20 N'dır.

Buna göre cismin ivmesi kaç m/s2 dir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Yatay zeminde sabit hızla hareket eden cisme F1 ve F2 kuvvetleri yere paralel olarak şekildeki gibi etki etmektedir. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla 15 N ve 10 N'dır.

Buna göre cisme etki eden sürtünme kuvvetinin yönünü belirleyerek büyüklüğünü bulunuz.

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9. SINIF KİMYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

20Ca ile 8O atomları arasında oluşan CaO bileşiğinin Lewis yapısını aşamaları ile göstererek yazınız.

Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin sistematik adlarını yazınız. a) Ca(NO3)2 : b) Fe2O3 : c) ZnSO4 : ç) BeCl2 : d) Al2S3 :

O2 molekülünün Lewis yapısını aşamaları ile göstererek bağların ve molekülün polarlık-apolarlık durumlarını gerekçelendirerek yazınız. (8O)

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9. SINIF BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Aşağıda ökaryot ve prokaryot hücrede bulunan bazı yapılar harflendirilmiştir. Buna göre harflendirilmiş yapıların isimlerini yazınız.

Bazı organellerin görevleri şu şekildedir: I. Katalaz enzimleri yardımıyla alkol, ilaç gibi zararlı maddelerin toksik etkilerini yok eder. II. Hücrenin ihtiyaç duyduğu ATP'nin büyük bir kısmını oksijen kullanarak sentezler. III. Çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depolar. Buna göre görevleri verilen organellerin isimlerini yazınız.

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9. SINIF COĞRAFYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Zeynep, beş gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo aşağıda verilmiştir. Pazartesi: 13°C Hafif rüzgarlı Salı: 10°C Orta rüzgarlı Çarşamba: 13°C Orta rüzgarlı Perşembe: 11°C Şiddetli rüzgarlı Cuma: 10°C Şiddetli rüzgarlı a. Hava olaylarının birbirine en çok benzerlik gösterdiği günleri ve bu günlerde görülen hava olaylarını yazınız. b. Zeynep'in hava gözlem tablosunu inceleyen bir kişi bu yerin iklim özelliklerini belirleyebilir mi? Nedenini açıklayınız.

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9. SINIF TARİH ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bir toplumda askerî organizasyonun şekillenmesinde belirleyici olan temel unsur o toplumun hayat tarzıdır. Konargöçer hayat tarzında insanlar hareketli bir toplum yapısı içinde yetişirlerdi. Askerlik ile sivil hayatın iç içe olduğu konargöçer toplumlarda eli silah tutan herkes savaşa daima hazır durumda bulunurdu. Orta Çağ'da konargöçer toplumların kurdukları askerî organizasyonlara verilebilecek en güzel örnek Türk devletlerinin ordularıydı. Türklerin askerî yapıları bozkırlarda oluşup gelişmişti. Ural ve Altay Dağları arasında uzanan bozkır bölgesi büyük atlı kültür dairesinin merkezi olmuş, hayvan besleyen atlı bozkırlıların uygarlığı buradan çevreye yayılmıştı. Türk ordusunun önemli bir kısmını süvari birlikleri oluşturuyor ve yaya birliklerine fazla ihtiyaç duyulmuyordu. Bozkır coğrafyasında yaşayan Türklerde at besleme kültürü doğmuştu. Türk kültür çevresinde herkes asker durumundaydı. Küçük yaştan itibaren silah kullanımı öğreniliyordu. Bu çevrede askerlik geçici değil, daimî idi. Bu da yaşadıkları bölgenin coğrafi şartları dolayısıyla hayatlarını sürdürebilmek için kadın erkek çalışmak zorunda kalmalarından ileri geliyordu. Böyle bir çevrede ata binmeyi, ok atmayı öğrenmeleri yanında günlük hayatta devamlı çalışıyor olmaları bütün fertleri dayanıklı, cesur ve zinde kılıyor; onların, kendilerine olan güvenlerini arttırıyordu. Çünkü bozkır çevresinde günlük hayatla askerî hayat arasında bir fark bulunmuyordu. Geleceğin savaşçısı daha çocuk yaşında talimlere başlıyor, koyun sırtında biniciliği deniyor, manevra kabiliyetini engellemeyen ok ve yay kullanıyordu. Türkler, hayvanını hızla sürdüğü hâlde öne ve arkaya, sağa ve sola, yukarıya ve aşağıya ok atabiliyordu. Onların; ikisi yüzünde, ikisi kafasının arkasında olmak üzere âdeta dört gözü vardı. Türk, atını kendisi yetiştirir; tay iken kendisi terbiye ederdi. Atının adını söylerse atı onu takip eder, koşarsa atı arkasından koşardı. Onun, atı üzerinde geçen günleri oturarak geçirdiği günlerden daha çoktu.

Bu metinden hareketle Türk ordusunun dört özelliğini yazınız.

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9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Genel anlamda ibadet, kişinin inancını davranışlarına yansıtmasını ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı bütün güzel davranışları kapsar. Bu cümleden hareketle ibadet kapsamında değerlendirilebilecek davranışlardan üçünü yazınız.

Allah'ın insanın yapacağı ibadetlere ihtiyacı yoktur. Ancak insanın hayatı anlamlandırması bakımından ibadetlerin yapılış amaçları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili Kur'an'daki ayetlerden bazıları şunlardır: • "… Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız bile sayamazsınız. Ancak insan çok zalimdir, çok nankördür." (İbrahim suresi, 34. ayet) • "Bu kimseler iman edenler ve Allah'ı anarak gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı anarak huzura kavuşur." (Rad suresi, 28. ayet) Bu ayetlerden hareketle ibadetlerin yapılış amaçlarından hangilerine ulaşılabileceğini yazınız.

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9. SINIF İNGİLİZCE ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Read the text below and answer the questions. Ayşe Begüm Onbaşı was born in Manisa on December 9, 2001. She began learning ballet at the age of three. Her career in competitive gymnastics started at the age of seven. To be successful, she has trained for six hours, five days a week. She has won more than 60 medals at national and international competitions, so people call her 'medal monster'. a. Where was Ayşe Begüm Onbaşı born? b. Why is she nicknamed 'medal monster'? c. How old was she when her competitive gymnastics career started?

Complete the sentences with the correct personal traits. My roommate, Nicole, is a --------------------- woman because she always makes jokes and makes me laugh. She is very --------------------- because whenever she sees a needy person, she wants to help her/him. However, she doesn't change her mind easily, so she is a little ---------------------.

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