Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 24 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 24 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 24 Mart Pazartesi 2024 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 24 Mart 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 25 Mart | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 25 Mart Pazartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 25 Mart 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.26

Güneşin doğuşu:👉 06.52

Öğle vakti:👉 13.17

İkindi vakti:👉 16.45

Akşam vakti:👉 19.29

Yatsı vakti:👉 20.50

Taşıt kredilerine yeni düzenleme! Detaylar için TIKLAYIN

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Süper Kupa finali ne zaman, ertelendi mi? Süper Kupa Galatasaray Fenerbahçe maçı tarihi ve yeri
CHP'nin para kulesi skandalın her yol Ekrem İmamoğlu'nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş...
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor İsmail devleri peşine taktı! Talipleri artıyor 09:18
Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı Osayi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayı 09:14
Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! Kerem Aktürkoğlu'ndan Gazze paylaşımı! 08:11
Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor Aslan'a kötü haber! Takımı göndermiyor 08:08
Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... Kartal'ı pişman etti! 1 aydır... 07:38
"Semih'i seviyorum" "Semih'i seviyorum" 06:17
Daha Eski
Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! Potekiz basını G.Saray'ın teklifini duyurdu! 00:20
Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! Montella'dan eleştirilere flaş yanıt! 00:20
Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! Kupa Voley'de şampiyon F.Bahçe Opet! 00:20
Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı Nelsson'a flaş talip! Pazarlıklar başladı 00:20
Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... Paredes'ten transfer itirafı! G.Saray... 00:20
Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! Zaha'nın menajerinden transfer açıklaması! 00:20