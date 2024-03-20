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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...

Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliği hakkında AFAD ve Kandillli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Buna göre, Marmara Denizi, Yalova açıklarında meydana gelen sarsıntının şiddeti 3,7 olarak ölçüldü. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:00
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DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...

Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Marmara Denizi, Yalova açıkları olarak duyurdu. 3,7 olarak ölçülen depremin şiddeti revize edilip 3,5 olarak yeniden düzenlendi.

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