DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...

Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Marmara Denizi, Yalova açıkları olarak duyurdu. 3,7 olarak ölçülen depremin şiddeti revize edilip 3,5 olarak yeniden düzenlendi.
#DEPREM Büyüklük:3.5 (Ml) Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova) Tarih:2024-03-20 Saat:09:21:01 TSİ Enlem:40.67556 N Boylam:29.24111 E Derinlik:9.71 km Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
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#DEPREM YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) https://t.co/5XU4klJ4yG 20.03.2024, 09:21:01 TSİ Büyüklük: 3.7 Derinlik: 4.1 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 20, 2024
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