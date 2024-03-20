DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem - Merkez üssü, şiddeti...

Son dakika deprem haberi... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Marmara Denizi, Yalova açıkları olarak duyurdu. 3,7 olarak ölçülen depremin şiddeti revize edilip 3,5 olarak yeniden düzenlendi.

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