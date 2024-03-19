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ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 81 ilde eş zamanlı olarak uyguladığı ortak sınavlar hakkında son dakika açıklaması geldi. 2.dönem 2.ortak sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyuran Bakanlık, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlarının öne çekildiğini bildirdi. İşte 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 12:40
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ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?

ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ | Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz dönem uygulamaya koyduğu 81 ilde ve tüm okullarda eş zamanlı olarak yapılan ortak sınavlarda tarih değişti. Bakanlık, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurdu. Peki 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte detaylar...

2024 MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

8. ve 12. sınıflara yapılacak sınavların öne çekildiğini duyuran Bakanlık, diğer öğrencilerin sınav tarihlerinde bir değişiklik olmadığını kaydetti. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir."

4. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

5. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

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