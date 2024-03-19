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AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURASI CANLI İZLE | Deprem konut kurası saat kaçta çekilecek? Hangi kanalda?

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ilimizde on binlerce evin yıkılmasına neden olan 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutların hak sahipliği kurası devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı AFAD hak sahipliği kuraları hakkında arama motorlarında 'Deprem konut kuraları saat kaçta çekilecek? Hangi kanalda?' sorularının cevabı araştırılıyor. AFAD hak sahipliği kurası canlı izleme linki ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 14:10
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AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURASI CANLI İZLE | Deprem konut kurası saat kaçta çekilecek? Hangi kanalda?

AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURASI CANLI İZLE | Asrın felaketinin ilk yılında, evsiz kalan binlerce vatandaşın barındığı 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği konutların hak sahipleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katılacağı kura ile belirlenecek. Peki Deprem konut kuraları saat kaçta çekilecek? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

DEPREM KONUT KURALARI SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kahramanmaraş'ta çekilecek kura hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kalıcı konut kurası 19 Mart Salı günü saat 14.00'te, AFAD Başkanlığında çekilecektir. Çekiliş can yayında AFAD'ın sosyal medya hesapları ve YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır."

AFAD HAK SAHİPLİĞİ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YAPIMI TAMAMLANMIŞ EVLER SAHİBİNİ BEKLİYOR

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak. Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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