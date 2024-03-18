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LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?

2024 LGS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava girecek adaylar için başvuru süreci, 18 Mart Pazartesi itibarıyla başladı. 2 Haziran tarihinde yapılacak sınava başvuruda bulunmak isteyen adaylar ve velileri, arama motorlarında 'LGS başvuru ekranı 2024, MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 10:33
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LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?

LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | LGS'ye katılarak gidecekleri liseyi belirleyecek olan öğrenciler için başvuru süreci başladı. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı 2 aşamalı sınavda adaylara toplam 90 soru sorulacak. Peki LGS başvuru ekranı 2024, MEB LGS başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar...

2024 LGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 MEB LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.

Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır. Başvuru için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

2024 LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

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