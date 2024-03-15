Bugün SINAV var mı? | Bu hafta sonu (16-17 MART) ne sınavı var? | ÖSYM SINAV TARİHLERİ 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (16-17 MART) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından 2 sınav yapılacak. 16-17 Mart tarihlerinde AÖL sınavlarının 3 oturumu gerçekleştirilecek. 17 Mart Pazar günü 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları yapılacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

AÖL SINAV DERS GEÇME KREDİSİ KAÇ?

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

TUS 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

TUS Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024-TUS 1. Dönem - 17.03.2024

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem - 17.03.2024