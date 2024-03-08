MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı

MEB tarafından düzenlenen EKYS'nin sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuç tarihi ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 2024 EKYS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKYS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."