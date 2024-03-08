Haberler Haberler MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı

MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ardından 2024 EKYS sonuçları araştırılmaya başladı. Sınava giren adaylar, 'EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS sonuçlarına nereden ve nasıl bakılır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. EKYS'ye dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEB-EKYS SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | 2024 EKYS sonuçları açıklandı

MEB tarafından düzenlenen EKYS'nin sonuçları açıklandı. Sınava giren adaylar sınav sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuç tarihi ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ediyor. 2024 EKYS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

EKYS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"18 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2024-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DİĞER
Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir aşk yuvalarını buldular! Lüks villanın kirası dudak uçuklattı!
CHP'de 'Köksal'an 'DEM' krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması
Montella Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİM KADINLAR GÜNÜ KATALOĞU | Bu Cuma Bim'de 8 Mart'a özel aktüel ürünler...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Mart rakamları
Namaz vakitleri İstanbul | 8 Mart Cuma
Cuma Hutbesi DİYANET 8 MART 2024
🌹 EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu! Montella Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu! 11:46
Manchester United - Everton maçı ne zaman? Manchester United - Everton maçı ne zaman? 11:26
Yiğido seriyi sürdürmek istiyor! Yiğido seriyi sürdürmek istiyor! 11:16
Eyüpspor - Çorum FK maçı ne zaman? Eyüpspor - Çorum FK maçı ne zaman? 10:55
Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? Adanaspor - Sakaryaspor maçı ne zaman? 10:53
Bandırmaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 10:51
Daha Eski
Fırtına'da iki genç oyuncuyla sözleşme imzalandı! Fırtına'da iki genç oyuncuyla sözleşme imzalandı! 10:45
G.Saray'dan bir gurbetçi bombası daha! G.Saray'dan bir gurbetçi bombası daha! 10:44
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı NE ZAMAN? 10:32
Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? Başakşehir - Antalyaspor maçı ne zaman? 10:29
Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Konyaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:26
Doncic'ten 5. kez üst üste triple-double! Doncic'ten 5. kez üst üste triple-double! 10:23