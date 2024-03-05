METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI: Günlerce sürecek! (5 Mart 2024 hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI | Meteoroloji uzmanları, ülke genelinde 5 Mart Salı günü başlayacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte 5 Mart Salı hava durumu...

KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA, ÇIĞ...

Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı kod verilen iller: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Karaman.

Turuncu kod verilen iller: Antalya, Muğla.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 MART

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olacak bulutlu hava, öğleden sonra yerini yağmura bırakacak. Sıcaklığın yağış öncesi 15 dereceye kadar yükseleceğini belirten Meteoroloji uzmanları, gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın bu olacağını belirterek yağışın ardından ısının düşeceğini kaydetti. Megaknette yağmurun hafta sonuna dek sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 Mart Salı: Sağanak Yağışlı 15°C

6 Mart Çarşamba: Yağmurlu 11°C

7 Mart Perşembe: Yağmurlu 11°C

8 Mart Cuma: Yağmurlu 10°C

9 Mart Cumartesi: Çok Bulutlu 10°C

5 MART İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Güney ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Kıyı Ege'de yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları ile Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kıyı kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde il genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı SİVAS °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı DÜZCE °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı AMASYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.