MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?

MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen veri açıklandı. TÜİK, Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun 4.53 yıllık enflasyonun ise 67,07 olduğu açıkladı. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan efnlasyonun açıklanmasının ardından 2 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte detaylar...

2 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise farkını gösterecek ilk 2 enflasyon verisi geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70 olarak gerçekleşti. Şubat ayı enflasyonu da yüzde 4.53 çıktı. Böylece ilk 2 aylık enflasyon farkı yüzde 11.54 oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE YÜZDE 50 ZAM

Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen emekli ikramiyesinin de içinde içinde yer aldığı yargı paketi kabul edildi. Bu yasa ile 2 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Ramazan Bayramı'nda 3, Kurban Bayramı'nda 3 bin TL alacak emeklilere 2024 yılı içinde toplamda 6 bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

İlk ikramiye ödemesi bu yıl 10-12 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı için yapılacak. İkramiyenin 1 ila 9 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatması bekleniyor. İkinci ikramiye ise 16-19 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek. Kurban Bayramı ödemelerinin ise 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması hedefleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesi, SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemesinden dul ve yetimler, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacaklar. Örneğin ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe bin 500, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olanlara 2 bin 250 lira ikramiye verilecek.