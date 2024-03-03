MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları - KHO, DHO, HHO kadın erkek puanları

MSÜ TABAN PUANLARI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sonuçlarının 28 Mart 2024 tarihinde erişime açılacağını duyurmasının ardından tercih işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Deniz, Kara ve Hava Harp Okulları ile kadın ve erkek adaylar için farklı kriter ve puanlar belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nde Astsubay Meslek Yüksekokulları'na ise sadece erkek öğrenciler alınacak. Peki MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bölümleri ve taban puanları nedir? İşte detaylar...

MSÜ TABAN PUANLARI 2024

2024 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Tercih işlemleriyle açıklanması beklenen MSÜ taban puanları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir. Ancak tercih işlemleri yaparken adaylar genellikle geçtiğimiz yılın taban puanlarını dikkate aldığından haberimizde 2023 MSÜ taban puanlarını derledik. İşte bölüm bölüm Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 349,02781

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 367,5714

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 302,2205

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 332,65076

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 274,9094

BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 132,6715

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 201,2482

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,9437

Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022-2023 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,4462

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI