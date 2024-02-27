KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Sıcaklıklar birden düşecek! (27 Şubat hava durumu)

KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Meteoroloji'nin resmi sitesinde paylaşılan rapora göre, yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini sis, pus, rüzgar ve soğuğa bırakacak. Şubat ayının ortasından beri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin ardından Mart ayıyla birlikte kış geri dönecek. İşte 27 Şubat Salı Meteoroloji hava raporu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 27 ŞUBAT SALI

İstanbul'da 27 Şubat Salı günü, sıcaklık mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Gün içinde en yüksek 14 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığı, en düşük ise gece saatlerinde 8 derece ile ölçülecek. Nemin yüzde 96'ya kadar çıkması beklenen megakentte, önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

27 Şubat Salı: Puslu 14°C

28 Şubat Çarşamba: Az Bulutlu 15°C

29 Şubat Perşembe: Az Bulutlu 16°C

1 Mart Cuma: Parçalı Bulutlu 16°C

2 Mart Cumartesi: Puslu 14°C

27 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C: Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C: Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu