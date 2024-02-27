Haberler Haberler KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Sıcaklıklar birden düşecek! (27 Şubat hava durumu)

KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Sıcaklıklar birden düşecek! (27 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da ve yurt genelinde bir süredir bahar havasında olan sıcaklıklar ani olarak düşüşe geçecek. Kış ortasında olduğumuzu hatırlatacak olan hava sıcaklığı, ani değişimiyle hastalıklara davetiye çıakrırken vatandaşlar, 27 Şubat Salı günü hava durumunu merak ediyor. İşte Meteoroloji'den alınan bilgilerle illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Sıcaklıklar birden düşecek! (27 Şubat hava durumu)

KIŞ GERİ GELDİ HASTALIKLARA DİKKAT | Meteoroloji'nin resmi sitesinde paylaşılan rapora göre, yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren sıcak hava, yerini sis, pus, rüzgar ve soğuğa bırakacak. Şubat ayının ortasından beri başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin ardından Mart ayıyla birlikte kış geri dönecek. İşte 27 Şubat Salı Meteoroloji hava raporu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 27 ŞUBAT SALI

İstanbul'da 27 Şubat Salı günü, sıcaklık mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek. Gün içinde en yüksek 14 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığı, en düşük ise gece saatlerinde 8 derece ile ölçülecek. Nemin yüzde 96'ya kadar çıkması beklenen megakentte, önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

  • 27 Şubat Salı: Puslu 14°C

  • 28 Şubat Çarşamba: Az Bulutlu 15°C

  • 29 Şubat Perşembe: Az Bulutlu 16°C

  • 1 Mart Cuma: Parçalı Bulutlu 16°C

  • 2 Mart Cumartesi: Puslu 14°C

27 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C: Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -2°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C: Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

DİĞER
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın adeta sitem etti! "Ayıp, adama gülerler"
CHP'li İBB'nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
"Al birini vur ötekine"
İşte Kartal'ın Ankaragücü muhtemel 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KURASI CANLI İZLE | 1500 tarım işçisi kura çekimi canlı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Şubat rakamları
ÖGG SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 2024 | EGM 107. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 ŞUBAT 2024 | Ay Terazi burcunda! Dengeniz şaşacak!
Az önce deprem mi oldu? 27 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında... İsmail Kartal o yıldızla görüştü! Hatayspor maçında... 09:41
Üründül'den Köhn'e övgü dolu sözler! Üründül'den Köhn'e övgü dolu sözler! 09:26
"Al birini vur ötekine" "Al birini vur ötekine" 08:52
Bugün kimin maçı var 27 Şubat? Bugün kimin maçı var 27 Şubat? 08:35
Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı Devleri peşine takmıştı! F.Bahçe'den transfer kararı 01:03
Sebastian 9 maçtır suskun Sebastian 9 maçtır suskun 00:49
Daha Eski
Kupada çekişme var Kupada çekişme var 00:49
Sabah selası Sabah selası 00:47
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:05
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:05
Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi 00:04
M. City o ismin sözleşmesini uzattı! M. City o ismin sözleşmesini uzattı! 00:03