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Adak vekaleti nasıl verilir? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları başlarda yer alıyor. Müminler adak vekaleti nasıl verilir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 00:20
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Adak vekaleti nasıl verilir? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. Adak vekaleti nasıl verilir? sorusunun yanıtı haberimizde...

ADAK VEKALETİ NASIL VERİLİR?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', 5/67; Mevsılî, el-İhtiyâr, 5/21; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, 8/132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivâyet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), (kendisi adına) develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu. " (Müslim, Hac, 348-349 [1317]; bkz. Buhârî, Hac, 120-122 [1716-1718]).

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez.

Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

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