Haberler Haberler A SPOR CANLI İZLE📺 | A spor HD izle 2024 ⚽ A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE📺 | A spor HD izle 2024 ⚽ A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor, kaliteli programlar, son dakika haberleri, Ziraat Türkiye Kupası yayınları, sürpriz konuklar ve canlı maç anlatımları ile sporseverleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. A Spor'u canlı izlemek için arama motorlarında 'A Spor canlı izle, A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2024' sorgulamaları yapıyor. İşte aspor canlı yayın ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A SPOR CANLI İZLE📺 | A spor HD izle 2024 ⚽ A spor frekans bilgileri ve yayın akışı

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2024 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...

ASPOR CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN

Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

ASPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.

A SPOR PROGRAMLARI

  • A Spor

  • 90+1

  • Takım Oyunu

  • 90'a

  • Kale Arkası

  • Son Sayfa

  • Artı Futbol

  • Spor Ajansı

  • Futbol'A

  • Skorbord

  • Bir Zamanlar Futbol

  • Futbolmatik

  • Hıncal Uluç'la Baş Başa

  • Transfer Raporu

  • Sabah Sporu

  • Maksimum Spor

  • Spor Gündemi

  • Spor Medyası

  • Bizim Semtin Takımı

👉PROGRAM DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN👈

A SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

👉A SPOR CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye İngiltere'den kanat!
F.Bahçe ile G.Saray'dan transfer kapışması!
DİĞER
MİLLİ MAÇ İTALYA TÜRKİYE ŞİFRESİZ İZLE! İtalya- Türkiye hazırlık maçı TRT Spor ile şifresiz, kesintisiz izle
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım!
Chelsea'nin 20'lik dinamosu listede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
VGM 122 personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve şartları
SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvurusu
ALES-2 başvuru ekranı 2024
EKPSS kura geç başvuru ekranı 2024 | ÖSYM EKPSS kura geç başvuru ücreti ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde G.Saray'da karar haftası! Öncelik 2 transferde 01:04
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:04
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:53
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:42
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! Kaan Ayhan: Çok çalışıyoruz! 00:36
Daha Eski
Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." Montella'dan Ozan Kabak sözleri! "Avrupa Şampiyonası öncesi..." 00:31
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:16
"Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz" 00:15
Bologna'da gol sesi çıkmadı! Bologna'da gol sesi çıkmadı! 23:55
A Milli Takım'da şok sakatlık! A Milli Takım'da şok sakatlık! 23:39
Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! Montella: Son şampiyona karşı oynayacağız! 23:39