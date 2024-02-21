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SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Kesinleşti! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekliye ayram ikramiyesi müjdesi geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Emekli bayram ikramiyesi miktarı TBMM Komisyonu tarafından kabul edildi. Vatandaşlar emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte son dakika detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 20:46 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:00
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SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 | Kesinleşti! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi, emekli vatandaşların en merak ettiği konulardan biri. Ramazan Bayramı için ikramiye verilip verilmeyeceği arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık araştırılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Detaylar haberimizde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başkan Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." ifadeleri ile rakamı belirtmişti.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin yer aldığı 8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Emekliye bayram ikramiyesi 3 bin lira oldu.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2023 yılında bayram ikramiyesi 2000 liraydı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 4 bin TL ikramiye verilmişti. Başkan Erdoğan 2024 yılı Ramazan Bayramı ikramiye bedelinin 3 bin lira olacağını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bu ikramiyeden faydalanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı'ndan 1 hafta önce hesaplara yatacak. 1-9 Nisan tarihleri arasında emekli vatandaşlar ikramiyelerini alacak.

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