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Adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları ilk sıralarda yer alıyor. Müminler adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez? sorusunun yanıtını araştırıyor. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:40
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Adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez? DİYANET

Dileğinin gerçekleşmesi için adak adayan kişi adağını yerine getirirken ve getirdikten sonra bazı detaylara dikkat etmelidir. Diyanet adak soruları ile ilgili her türlü detaylı açıklamayı resmi sitesinde yayınlamıştır. Adak adamak konusunda en sık merak edilen sorular arasında adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez? yer almaktadır. İşte yanıtı...

ADAK ETİNDEN KİMLER YİYEBİLİR?

Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, usûl ve fürûu (neslinden geldiği ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları) yiyemeyeceği gibi bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez (Zeylaî, Tebyîn, 6/8; Bilmen, İlmihal, 304-305). Eğer kendisi veya bu sayılanlardan biri yerse, yenilen etin bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/199-203).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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