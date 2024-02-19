KPSS 2024/4 SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı sonuç sorgulama

KPSS 2024/4 SONUÇ EKRANI SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilecek personel alımı için tercih sürecinin sona ermesiyle sonuçlar açıklandı.Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilecek 5 bin 500 personel için yerleştirme sonuçlarının 19 Şubat tarihi itibarıyla erişime açıldığını duyuran ÖSYM'nin açıklamasının ardından arama motorlarında 'KPSS 2024/4 sonuç ekranı ve Tarım ve Orman Bakanlığı sonuç sorgulama' aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

KPSS 2024/4 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'DEN 'KPSS 2024/4 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI' DUYURUSU

"KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/4 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

19 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Destek personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.

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