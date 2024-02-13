TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2024 | Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde istihdam edilmek üzere bin 500 tarım işçisi alımı yapacağını duyurdu. İstihdam edilecek olan işçiler için şartlar belli oldu. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı şartları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

1500 TARIM İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın resmi açıklamasında konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 Tarım İşçisi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 13/02/2024-19/02/2024 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 27/02/2024 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece iptal edilebilecektir.