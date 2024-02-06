KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Karadeniz'in yöresel lezzetlerinden olan Nokul, içinde kullanılan malzemelere göre tatlı veya tuzlu olarak yapılabiliyor. Yaygın olanı tatlı nokul olan bu enfes lezzeti merak eden ve denemek isteyenler arama motorlarında 'Karadeniz nokulu tarifi, Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' araştırması yapıyor. İşte en lezzetli nokul tarifi...
NOKUL NASIL YAPILIR?
Nokul Malzemeleri:
Hamuru için;
- 3 su bardağı un
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için;
- Ceviz içi veya fındık içi (isteğe bağlı)
Şerbet için;
- 2 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 dilim limon
Nokul Yapılışı:
- Öncelikle mayayı süt ile birlikte ılık bir ortamda kabartın. İsterseniz süt yerine su da kullanabilirsiniz.
- Geniş bir kaba unu alın, ortasını havuz gibi açın. İçine mayalı sütü, sıvı yağı, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Hamuru yoğurun ve üzerini örtüp mayalanması için sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat dinlendirin.
- Hamur mayalandıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
- Her parçayı merdane yardımıyla açın ve içine istediğiniz miktarda ceviz içi veya fındık içi koyun.
- Açtığınız hamuru rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
- Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.
- Fırını 180 dereceye ısıtın ve nokulları önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.
- Nokullar pişerken, şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu bir tencerede karıştırın. Şeker eriyene kadar kaynatın ve içine limon dilimini ekleyin.
- Nokullar fırından çıktıktan sonra sıcakken üzerine ılık şerbeti dökün ve şerbetin tamamını çekmesini bekleyin.
- Şerbetini çektikten sonra tatlı nokullarınız servise hazır.