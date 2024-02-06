KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ NOKULU TARİFİ | Karadeniz'in yöresel lezzetlerinden olan Nokul, içinde kullanılan malzemelere göre tatlı veya tuzlu olarak yapılabiliyor. Yaygın olanı tatlı nokul olan bu enfes lezzeti merak eden ve denemek isteyenler arama motorlarında 'Karadeniz nokulu tarifi, Nokul nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' araştırması yapıyor. İşte en lezzetli nokul tarifi...

NOKUL NASIL YAPILIR?

Nokul Malzemeleri:

Hamuru için;

3 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

Ceviz içi veya fındık içi (isteğe bağlı)

Şerbet için;

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 dilim limon

Nokul Yapılışı: