EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Gençlere faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir?

EVLİLİK KREDİSİ SON DAKİKA | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin beklediği haberi duyurdu. İlk etapta deprem bölgesinde uygulanacak olan faizsiz kredi hakkında detayları paylaşan Bakan Göktaş, krediye başvuru tarihlerini ve şartları açıkladı. Peki Faizsiz kredi başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BŞAVURU TARİHLERİ NE?

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

AİLE VE GENÇLİK FONU KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Faizsiz kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yeni evlenecek çiftlerde öncelik deprem bölgesinde olacak. 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Kredi, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan " Fondan yararlanacak genç sayısını en yüksekte tutmak için kanunda bir yaş sınırı belirtmediklerini belirten İnan, "Yaş sınırları proje kapsamında ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre değerlendirilecek ve ona göre esnetilecektir. Hedefimiz, bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmaktır" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Göktaş, Adıyaman'da devam eden deprem çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"206 deprem bölgesi ili dışındaki illerde toplamda 300 sosyal market kurduk. Bölgede 14 mobil sosyal market tırı faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını ayni yardım tırlarına yönlendirdik. Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmalarını, ailelerin ihtiyaçlarını yeniden karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlara destek olmak üzere "Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi" adı altında sosyal alanlar oluşturduk. Deprem sonrasında profesyonel yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere 1290 vatandaşımıza farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik. Depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evi'ni hizmete açtık. Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

"Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum"