ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 Şubat askerlik yeri nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | Şubat dönemine ilişkin askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Resmi sosyal medya hesabından Şubat ayı yükümlülerinin askerlik yerini açıklayan MSB, paylaşımında 'Şubat/Mart ve Nisan 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

2024 ŞUBAT ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri bilgisini öğrenmek için e-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

"Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

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ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Şubat 2024

Er (2'nci Grup) 07 Mart 2024

Er (3'üncü Grup) 18 Nisan 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

MSB AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada; "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 01 Şubat 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ifadelerine yer verildi.