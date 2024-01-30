KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Bir tür Fransız böreği olan, çeşitli malzemelerle hazırlanan iç harcına sarılı kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan kiş, Karadeniz lezzeti kara lahana ile güzelliğine güzellik katıyor. Yiyenlerin tadına doyamayacağı Karadeniz usulü kiş tarifini arayanlar için Karadeniz usulü kiş malzemeleri, yapılışı, püf noktaları haberimizde...

KİŞ NASIL YAPILIR?

Karadeniz Usulü Kiş Malzemeleri

1 adet hazır yufka veya hamur

1 orta boy kara lahana (doğranmış)

1 orta boy soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

100 gram beyaz peynir (rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

Karadeniz Usulü Kiş Yapılışı