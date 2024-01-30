KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ USULÜ KİŞ TARİFİ | Bir tür Fransız böreği olan, çeşitli malzemelerle hazırlanan iç harcına sarılı kıyır kıyır hamuruyla damak çatlatan kiş, Karadeniz lezzeti kara lahana ile güzelliğine güzellik katıyor. Yiyenlerin tadına doyamayacağı Karadeniz usulü kiş tarifini arayanlar için Karadeniz usulü kiş malzemeleri, yapılışı, püf noktaları haberimizde...
KİŞ NASIL YAPILIR?
Karadeniz Usulü Kiş Malzemeleri
- 1 adet hazır yufka veya hamur
- 1 orta boy kara lahana (doğranmış)
- 1 orta boy soğan (doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı yoğurt
- 100 gram beyaz peynir (rendelenmiş)
- Tuz
- Karabiber
Karadeniz Usulü Kiş Yapılışı
- Kara lahanayı temizleyip doğrayın. Soğanı da doğrayın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Doğranmış kara lahanayı da ekleyip lahanalar yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Karışımı ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Yumurta, süt, yoğurt, tuz ve karabiberi bir kapta çırpın.
- Rendelenmiş beyaz peyniri ekleyip karıştırın.
- Hazır yufkayı veya hamuru bir tart kalıbına yerleştirin.
- Üzerine kavrulmuş kara lahana ve soğan karışımını yayın.
- Sonra üzerine yumurtalı karışımı dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.