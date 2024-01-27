Haberler Haberler AÖF final sonuç ekranı 2024 | Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF final sonuç ekranı 2024 | Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - AÖF sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sınavlara katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınavların üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte arama motorlarında AÖF Final sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı sorgulamaları yapılıyor. Merak edilen soruların cevabı ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 21:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 21:40
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AÖF final sonuç ekranı 2024 | Açıköğretim final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - AÖF sonuç sorgulama ekranı

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Anadolu Üniversitesi final sınavına katılan öğrenciler, sınavın üzerinden bir hafta geçmesinin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 20-21 Ocak tarihleri arasında yapılan final sınavlarına katılım sağlayan öğrencilerin arama motorlarında sorguladığı AÖF Final sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Güz Final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı konularını haberimizde derledik.

AÇIKÖĞRETİM GÜZ FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçları genellikle 15 gün içinde açıklanıyor. Bu süre hesap edildiğinde güz dönemi final sonuçlarının 31 Ocak'ta ilan edilmesi bekleniyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

FİNAL SINAVLARININ GEÇME NOTUNA ETKİSİ

Açıköğretim Fakültesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi.

Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir.

Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

📅Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

📅Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

📅Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

📅Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

📅Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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