ASKERLİK SEVK BELGESİ 2024 | Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk belgesi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sevk belgesi sülüs belgesi olarak da bilinir. Bedelli askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sevk Belgesi nereden, ne zaman alınır? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgesini almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat edilmesi gerekiyor.

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.