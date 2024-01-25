Haberler Haberler Bedelli askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? | Sevk Belgesi nereden, ne zaman alınır?

Bedelli askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? | Sevk Belgesi nereden, ne zaman alınır?

Bedelli askerlik yerleri açıklandı. Bedelli askerlik yapacak olanlar gidiş gününe dek sevk belgelerini hazırlamak zorundalar. Sevk belgesi sevk başlangıç ve bitiş tarihleri ile teslim olunacak tarihleri içeriyor. Peki bedelli askerlik sevk belgesi nereden, ne zaman alınır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:15 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bedelli askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? | Sevk Belgesi nereden, ne zaman alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ 2024 | Bedelli askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından sevk belgesi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Sevk belgesi sülüs belgesi olarak da bilinir. Bedelli askerlik sevk başvurusu nasıl yapılır? Sevk Belgesi nereden, ne zaman alınır? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgesini almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat edilmesi gerekiyor.

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ boşanıyor mu? Serenay Sarıkaya ile o sahnesi sızdırıldı! "Tebrikler şimdi boşanabilirim”
Yılın ilk MGK'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sona erdi! Gözler bildiride
Fırtına'da zorunlu değişiklik!
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Süper Loto sorgulama ekranı 25 Ocak Perşembe 2024
Bedelli askerlik tarih, yer değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı Rizespor maçı öncesi konuştu Avcı Rizespor maçı öncesi konuştu 19:27
Boey neden kadroda yok? Buruk açıkladı Boey neden kadroda yok? Buruk açıkladı 19:26
Avrupa maçları 3 sezon boyunca TRT'de Avrupa maçları 3 sezon boyunca TRT'de 19:19
Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Galatasaray'da Sacha Boey şoku! 18:56
Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! Sane'ye tokat atan Bjelica'nın cezası belli oldu! 18:41
Samsunspor - Kayserispor | CANLI Samsunspor - Kayserispor | CANLI 16:54
Daha Eski
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 17:28
G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! G.Saray Antalyaspor'un yıldızını istiyor! 17:40
Rizespor - Trabzonspor | CANLI Rizespor - Trabzonspor | CANLI 17:40
G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın İstanbulspor maçı 11'i belli oldu! 17:56
Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! Altay'da Yusuf Şimşek görevi bıraktı! 17:59
Valon Ethemi Konyaspor'da! Valon Ethemi Konyaspor'da! 18:01