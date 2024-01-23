HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇ EKRANI 2024 - Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı?

Binlerce hakim ve savcı adayı, ÖSYM'den yapılacak duyuruyu bekliyor. Adalet Bakanlığı Adli Yargı ve İdari Yargı sınav sonuç ekranı, adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23-24 Aralık tarihinde sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2024 Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları 23 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları her sınav için ayrı duyurulacak ve sonuç belgeleri adayların adreslerine de gönderilecek.

2400 KİŞİ MÜLAKATA HAK KAZANACAK

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. Mülakatların tarihi de merak ediliyor. Peki, Hakimlik ve Savcılık sınavı mülakatları ne zaman?

HAKİMLİK VE SAVCILIK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2400 aday sınav sonuçlarının ardından mülakatlara katılmaya hak kazanacak. Mülakat tarihi henüz belli olmadı.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇ EKRANI - TIKLA